Аксенов заявил, что Украина настраивала крымчан друг против друга

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Украинское руководство, пока Крым был в составе этой страны, настраивало жителей полуострова друг против друга, а Россия начала решать их реальные проблемы. Об этом заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Миллет".

"Спросите крымчанина любого, представителя крымско-татарского народа - что сделали для вас из того, что обещали украинские власти? Указы о реабилитации крымско-татарскому народу обещали все президенты - сделал наш президент [России] Владимир Владимирович Путин. Соборную мечеть обещали, землю выделяли, скандалы устраивали, сталкивали лбами - только наш президент решил этот вопрос. Школу №44 четыре президента украинских сделать не могли - наш президент взялся за этот вопрос", - перечислил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что украинские власти "ничего не делали, врали, сталкивали нас, крымчан разных национальностей, лбами, подводили к тому, чтобы представители разных конфессий, разных национальностей друг друга ненавидели". Он охарактеризовал отношение Киева к Крыму как потребительское.

Аксенов также выразил уверенность, что руководство Украины сейчас "педалирует тему Крыма, Донбасса", потому что нужно отвлечь жителей этой страны от проблем, которые власти решить не в состоянии.

При этом в Крыму, несмотря на случающиеся "проколы и недоработки", проблемы решаются, регион после воссоединения с Россией получил возможности для развития. "Сейчас мы дома. Я знаю, что большинство крымчан верит президенту, любит нашу страну - и могу сказать, что Крым навсегда российский, на Украину никогда не вернется", - подчеркнул глава республики.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.