Путин примет участие в саммите БРИКС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в XIII саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством.

Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры стран - участниц объединения рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках "пятерки", в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что они также обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.

"Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", - указали в пресс-службе российского лидера.

Председательство Индии

В свою очередь в МИД Индии уточняли, что саммит пройдет под председательством премьер-министра республики Нарендры Моди. Тема мероприятия - "15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса".

На период своего председательства Индия выделила несколько приоритетных направлений в рамках объединения, среди них - борьба с терроризмом, использование цифровых и технологических инструментов для достижения целей устойчивого развития и укрепление гуманитарных контактов, отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что помимо этого в центре внимания на саммите будет также тема пандемии. Кроме того, предполагается обсудить другие глобальные и региональные проблемы.

Предыдущий саммит

Прошлая встреча глав государств и правительств стран - участниц БРИКС проводилась в ноябре 2020 года. Из-за ситуации с пандемией мероприятие также состоялось в режиме видеоконференции. Оно проходило под председательством президента РФ.

Тогда лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах пятистороннего сотрудничества, подвели итоги российского председательства в организации, рассмотрели актуальные проблемы международной повестки дня.

По итогам консультаций была принята Московская декларация. В ней отражены консолидированные подходы государств "пятерки" к дальнейшему развитию объединения, а также Стратегия экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года и Антитеррористическая стратегия.

Об объединении

Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась к организации в декабре 2010 года, до этого она называлась БРИК). Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.

Организатором саммита является страна, которая на данный момент председательствует в объединении. Она обеспечивает координацию всей текущей деятельности.

В последние годы в вопросе председательства соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме: Бразилия - в 2014 году, Россия - в 2015 году, Индия - в 2016 году, Китай - в 2017 году, ЮАР - в 2018 году. В 2019 году в организации вновь председательствовала Бразилия, в 2020 - Россия.