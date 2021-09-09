В Хиросиме отменили досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ из-за режима ЧС

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ отменено в Хиросиме в связи с продлением в этом японском городе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом в четверг сообщило генеральное консульство России в Осаке.

"В связи с намерением властей Японии продлить режим ЧС до 30 сентября в 19 префектурах, включая Хиросиму, участковая избирательная комиссия, сформированная на избирательном участке №8369 (генконсульство России в Осаке), руководствуясь соображениями эпидемиологической безопасности и важности защиты здоровья граждан, а также следуя рекомендациям местной администрации, приняла решение об отмене выездного досрочного голосования в городе Хиросима на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипломатического представительства.

Власти Японии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса в 19 префектурах, включая Токио, Осаку, Хоккайдо, Окинаву и Хиросиму. 11 сентября в городе Тояма (административный центр одноименной префектуры) планируется организовать досрочное голосование для проживающих там граждан РФ, сообщается на сайте генконсульства России в Ниигате. Избиратели смогут проголосовать с 12:00 до 16:00 по местному времени (06:00 - 10:00 мск).

Основное голосование на выборах в Госдуму РФ состоится 19 сентября на четырех участках, организованных в посольстве в Токио, в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Голосование будет проходить с 02:00 до 14:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.