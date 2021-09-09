Во Вьетнаме началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ

ХАНОЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва началось в четверг на юге Вьетнама. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Хошимине.

"9 сентября в городе Нячанге в помещении Приморского отделения Российско-Вьетнамского Тропического центра проходит досрочное выездное голосование для российских граждан, находящихся на территории Вьетнама", - отметили в генконсульстве.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, находящиеся в настоящее время во Вьетнаме и достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок. При себе им необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

В генконсульстве обратили внимание, что в условиях действующих во Вьетнаме коронавирусных ограничений участие в голосовании проживающих в Нячанге россиян возможно лишь при соблюдении им всех введенных региональными властями правил и санитарно-эпидемиологических требований. В частности, обязательно ношение масок и соблюдение безопасной дистанции в два метра, а перед входом в помещение избирательного участка необходимо сдать экспресс-тест на коронавирус.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.