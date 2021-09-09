ЦИК принял почти 4 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России принял более 3,9 млн заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии.

"У нас сегодня большой день для ДЭГ - Москва перевалила за 1,5 млн заявлений. Почти 1 млн 600 тыс. заявлений подано в Москве. Активность, с которой москвичи подают заявления, впечатляет", - сказал Булаев. Он добавил, что всего на ДЭГ подано 2 млн 119 тыс. 147 заявлений. По словам Булаева, в рамках "Мобильного избирателя" подали заявления 1 млн 790 тыс. 484 человека.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления также до 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.