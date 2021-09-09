Песков сообщил, что Москва не спешит с признанием "Талибана"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия не торопится признавать власть движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, она будет внимательно следить за первыми шагами объявленного правительства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее "Талибан" объявил о завершении формирования нового афганского правительства. "Главное - это конкретные шаги, которые должны потом последовать. Это мы будем самым тщательным образом отслеживать", - подытожил Песков.

Также Кремль не будет никак комментировать информацию о том, что движение "Талибан" якобы назначило инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября. В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

"Что касается выбора даты [инаугурации], то здесь мы не будем никак комментировать", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующую просьбу представителей прессы.

Россия не спешит с признанием власти "Талибана" в Афганистане, она будет внимательно следить за его первыми шагами, отметил Песков.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".