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Единый день голосования

КПРФ открыла центр по наблюдению за выборами

Центральный штаб и штабы компартии в регионах будут круглосуточно в течение трех дней голосования смотреть трансляции видеонаблюдения с избирательных участков, получать жалобы и реагировать на них

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер компартии Геннадий Зюганов в четверг дал старт работы федерального центра КПРФ по контролю за выборами в Госдуму.

"Этап нашей работы, связанный с контролем [за голосованием], почти готов полностью", - заявил он.

"Мы сейчас находимся в Центральном комитете, в этом зале будет осуществляться работа, связанная с видеонаблюдением за избирательными участками, - пояснил в свою очередь первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. - Здесь работают наши товарищи, представители юридической службы, оргслужбы, и 16 числа уже начнется работа, связанная с подключением избирательных участков".

По словам Афонина, центральный штаб и штабы компартии в регионах будут круглосуточно в течение трех дней голосования смотреть трансляции видеонаблюдения с избирательных участков, получать жалобы, "оперативно на них реагировать и добиваться, в случае нарушения закона, соблюдения норм закона и ответственности лиц, которые его нарушают".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕдиный день голосованияКПРФ
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