Песков не ожидает, что США и Китай дойдут до торговой войны "на самоуничтожение"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. США и Китай - это две страны, которые составляют значительную долю мировой экономики, и они, несмотря на имеющиеся между ними разногласия, вряд ли дойдут до торговой войны "на самоуничтожение". Такое мнение высказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Все-таки речь идет о двух гигантах в экономическом плане, это две страны, которые составляют изрядную долю мировой экономики, мирового ВВП. Можно предположить, что вряд ли они пойдут на войну на самоуничтожение. Я думаю, что, наверное, сейчас можно говорить о том, что как существует ядерный паритет, так же существует и экономический паритет, эффект экономического взаимного сдерживания", - сказал Песков.

Он отметил, что при этом "можно спорить", как будут выстраиваться взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином и что будет делать дальше президент США Джо Байден в отношении Китая.