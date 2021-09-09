{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война
Обновлено 

Песков не ожидает, что США и Китай дойдут до торговой войны "на самоуничтожение"

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, существует "эффект экономического взаимного сдерживания"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. США и Китай - это две страны, которые составляют значительную долю мировой экономики, и они, несмотря на имеющиеся между ними разногласия, вряд ли дойдут до торговой войны "на самоуничтожение". Такое мнение высказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Все-таки речь идет о двух гигантах в экономическом плане, это две страны, которые составляют изрядную долю мировой экономики, мирового ВВП. Можно предположить, что вряд ли они пойдут на войну на самоуничтожение. Я думаю, что, наверное, сейчас можно говорить о том, что как существует ядерный паритет, так же существует и экономический паритет, эффект экономического взаимного сдерживания", - сказал Песков.

Он отметил, что при этом "можно спорить", как будут выстраиваться взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином и что будет делать дальше президент США Джо Байден в отношении Китая.

Теги
СШАРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоТорговая война
Захарова: Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара
Встреча запланирована на 11 сентября в Москве
Читать полностью