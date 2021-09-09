Косачев попросил главу ПА ОБСЕ призвать Киев прекратить боевые действия в Донбассе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев попросил главу Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарету Седерфельт посодействовать в подготовке обращения по линии организации к властям Украины о прекращении боевых действий в Донбассе. Как сообщил сенатор в четверг ТАСС, соответствующее письмо было направлено председателю ПА ОБСЕ.

"Во избежание эскалации напряженности в зоне конфликта и дальнейших жертв среди мирных жителей полагаю, что данная угрожающая ситуация должна стать предметом немедленной реакции по линии ОБСЕ. Очень просил бы задействовать ваши личные возможности как председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обращения к властям Украины с призывом о прекращении боевых действий в зоне конфликта", - говорится в письме.

Косачев убежден, что ПА ОБСЕ не должна оставить без реакции новые провокационные действия со стороны Киева. "Позиция ОБСЕ не должна сводиться к изложению интерпретаций украинских властей гражданского конфликта в Донбассе", - написал сенатор. Он также убежден, что ОБСЕ не может игнорировать откровенное уклонение Киева "от выполнения своих обязательств по минским соглашениям и по соблюдению режима прекращения огня в зоне конфликта"

На своей странице в Facebook Косачев сообщил, что накануне в Вене на полях Всемирной конференции спикеров парламентов в числе прочих состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с недавно избранной на пост главы ПА ОБСЕ шведкой Маргаретой Седерфельт. "Как выяснилось позже, фактически одновременно с этой беседой украинские боевики из СБУ учинили очередной варварский обстрел окрестностей Донецка. По данным Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения огня (донецкая сторона), артиллерийские удары наносились по селу Веселое, шахте имени Засядько, пригороду Донецка Старомихайловке, поселку шахты "Трудовская" и селу Васильевка в окрестностях населенного пункта Ясиноватая. Пострадали двое, по счастливой случайности никто не погиб", - отметил парламентарий.

Он рассказал, что на встрече со стороны Седерфельт украинская тема затрагивалась только в части судьбы двух КПП на российско-украинской границе, находившихся с 2014 года под мониторингом ОБСЕ. "И все. Не было ни обеспокоенности судьбами гражданского населения в зоне конфликта, ни тревоги за срыв Киевом реализации минских соглашений. Об этом говорила только Валентина Ивановна Матвиенко", - указал Косачев.

Сенатор констатировал, что разное, порой противоположное прочтение трагедии юго-востока Украины случается далеко не в первый раз. "Вновь и вновь гремят взрывы и страдают люди. Но европейцев это не сильно занимает. В результате то, что украинская сторона последовательно игнорирует граждан своей же страны и отказывает им в прямом диалоге с властями, во многом возможно в силу потворства такому саботажу со стороны парламентских структур ОБСЕ и Совета Европы", - подчеркнул вице-спикер СФ.

Политизированные резолюции

Он также обратил внимание, что резолюций "принято немерено, но ни одна из них не является объективной, все они предельно политизированы, исходя из геополитики стран НАТО и Евросоюза, имеющих в ОБСЕ и в Совете Европы собственное большинство". "Позиция агрессивного большинства парламентских ассамблей СЕ и ОБСЕ по украинскому вопросу цинична и вызывает крайнюю тревогу", - написал Косачев.

При этом он предположил, что "в очередной раз не последует реакции" на направленное им письмо с просьбой оперативно отреагировать по линии ОБСЕ на новое обострении ситуации. "Не для того муссируется в европейских коридорах российская (в украинском контексте - исключительно и только антироссийская) тема", - заключил сенатор.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, замглавы делегации РФ в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров предположил, что Седерфельт "как обычно сделает вид, что ничего не происходит". "Я обратил внимание, на всех парламентских ассамблеях она и раньше выступала постоянно, она часто общается с украинской делегацией, она их поддерживает по любому поводу и всегда выступает с открытыми антироссийскими, русофобскими выступлениями", - сказал сенатор ТАСС.

Он отметил, что власти Украины при поддержке ряда европейских стран "испытывают терпение народа юго-востока Украины". "Им ведь тоже может надоесть следовать духу vинских соглашений, они тоже могут выйти из этих соглашений, и, я думаю, мало не покажется ВСУ Украины. Эта безответная бомбежка рано или поздно закончится очень плачевно", - добавил Джабаров.