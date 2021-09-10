Мишустин в Белоруссии проведет Совмин Союзного государства по углублению интеграции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рабочий день в пятницу проведет в Белоруссии, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства. На нем необходимо одобрить 28 союзных программ по экономической интеграции двух стран.

Как сообщила пресс-служба российского кабинета министров, "заседание пройдет под председательством Мишустина и будет посвящено углублению интеграции в Союзном государстве". Работа будет идти в государственной резиденции "Заславль" под Минском. В пресс-службе правительства Белоруссии пообещали, что о ее итогах Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко расскажут журналистам.

Согласовано президентами

О задачах правительств РФ и Белоруссии на предстоящем заседании речь шла в четверг на переговорах в Кремле президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил российский лидер, на этой встрече были согласованы 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. По словам Путина, на заседании Совета министров Союзного государства в Минске имеется в виду одобрить эти документы, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

Президент РФ уточнил, что ряд программ направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух стран. Он отметил, что также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства в рамках Союзного государства. Особо глава российского государства подчеркнул, что достигнуты договоренности по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители.

По мнению Путина, реализация союзных программ станет серьезным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя странами, как это и было предусмотрено Союзным договором 1999 года. Будет дан мощный стимул дальнейшему росту экономик двух стран, российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства. Лидеры рассчитывают, что значительную выгоду от интеграции будут ощущать граждане двух стран, которым будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах, будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни.

Лукашенко считает, что Минск и Москва возводят "интеграционный дом", как и положено, с фундамента, то есть работая над экономической интеграцией.

В четверг Мишустин встретился с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, чтобы обсудить подготовку к заседанию Совета Министров Союзного государства.

Экономические связи

В материалах к визиту Мишустина в Белоруссию отмечается, что "Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии, доля РФ в белорусском товарообороте составляет почти 50%, доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%". В 2020 году двусторонний товарооборот сократился на 17,3% по сравнению с 2019 годом до 29,5 млрд долларов. В январе - июне 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Российская Федерация является главным инвестором в экономику Белоруссии. В 2020 году инвестиции из России составили более 4 млрд долларов. На белорусском рынке работает около 2,4 тыс. российских компаний", - констатируют в кабинете министров РФ.

Предыдущее заседание Совета министров союзного государства прошло в ноября 2019 года в Москве.