Посол России в Оттаве вручил верительную грамоту генерал-губернатору Канады

ОТТАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон в четверг получила из рук посла России Олега Степанова верительную грамоту. Торжественная церемония состоялась в резиденции генерал-губернатора Ридо-Холл в Оттаве.

"Сегодня [9 сентября] на встрече с генерал-губернатором взаимно подчеркнули важность развития российско-канадских отношений. Географически мы не просто соседи. Нас объединяет общее уникальное пространство - Арктика", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС российский посол. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Оттавы в арктическом регионе "отвечает интересам двух крупнейших государств, позволит обеспечить комфортные условия жизни местных общин и сберечь уникальную природу Крайнего Севера".

Степанов напомнил, что для генерал-губернатора североамериканской страны Мэри Саймон "эти темы близки в личном плане, так как она стала первым в истории Канады представителем коренных народов, занявшим высшую государственную должность".

Президент России Владимир Путин в начале марта назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде Олега Степанова, до этого возглавлявшего Департамент внешнеполитического планирования МИД. Задержка с вручением верительной грамоты была связана с тем, что Саймон была назначена на эту должность королевой Великобритании Елизаветой II лишь в июле, а предыдущий генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года.