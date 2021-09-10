Томский суд постановил снять с выборов в областное заксобрание двух кандидатов от СРЗП

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд постановил отменить регистрацию двух кандидатов на выборах 2021 года в Законодательную думу Томской области от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) за "наличие иностранных финансовых инструментов". Об этом сообщили ТАСС в региональном избирательном комитете.

В начале сентября избирательный комитет Томской области обратился в суд с иском об отмене регистрации двух кандидатов на выборах 2021 года в законодательную думу региона от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Алексея Исупова и Елены Родионовой. Такое решение региональный избирком принял "в связи с получением из Центрального банка РФ информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами".

"Суд доказал наличие иностранных финансовых инструментов, и на этом основании их сняли, по решению суда. Решение суда пока не вступило в законную силу, оно вступает 13 сентября, если не будет подана апелляция, тогда чуть позже будет принято решение", - сказала собеседница агентства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.