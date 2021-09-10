Более 700 калининградских моряков проголосовали досрочно на сентябрьских выборах

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Более 700 жителей Калининградской области проголосовали на выборах всех уровней досрочно на судах, которые будут находиться в море в дни голосования 17, 18 и 19 сентября. В регионе выбирают 40 депутатов Калининградской областной думы, двух депутатов Госдумы и 125 депутатов местных советов восьми муниципальных образований, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

"Досрочное голосование на судах должно завершиться не позднее 16 сентября. На 10 сентября на судах образовано 27 участковых избирательных комиссий. Голосование прошло на девяти судах, находящихся в плавании, для 737 избирателей", - сообщил представитель облизбиркома.

Дата и время проведения выборов на судах устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующей территориальной избирательной комиссией (ТИК) так, чтобы информация с итогами голосования была доставлена в ТИК не позднее 20 часов по местному времени 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования 19 сентября в 20:00 по местному времени (21:00 мск), уточнил собеседник агентства.

Наряду с досрочным голосованием на калининградских судах, работающих в море, 3 сентября началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы на избирательных участках, образованных за пределами России. Граждане России, проживающие в Греции, - избиратели калининградского одномандатного избирательного округа № 97 - досрочно проголосовали 4 и 5 сентября, для них участки будут открыты также 9, 11 и 12 сентября. Голосование по этому избирательному округу для граждан РФ, живущих в Таджикистане, а также по одномандатному округу № 98 в Молдавии пройдет 17,18 и 19 сентября, а итоги будут оглашены после завершения голосования, добавил представитель облизбиркома.

О выборах в области

На территории области в дни голосования пройдут выборы федерального, регионального и местного уровней. По итогам выборов будет замещено 167 мандатов: два мандата депутатов Государственной думы, 40 мандатов депутатов Калининградской областной думы и 125 мандатов депутатов представительных органов восьми муниципальных образований.

В выборах депутатов Государственной думы участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 121 кандидат от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, участвует 373 кандидата от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области - 822 129, уточнили в облизбиркоме.