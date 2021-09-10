Захарова: оппозиция дискредитирует себя участием на форумах в Прибалтике по теме России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Участие поддерживаемых Западом оппозиционеров на форумах по теме России в странах Прибалтики демонстрирует их абсолютную несостоятельность. Об этом написала в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все эти "Вильнюсские российские форумы" под эгидой МИД Литвы и прочие активизировавшиеся накануне думских выборов сходки "оппозиционеров", организованные за счет натовских правительств, имеют, кажется, один единственный результат - продемонстрировать абсолютную несостоятельность поддерживаемых Западом "борцов с режимом", - отметила она.

Захарова указала, что подобный форум, посвященный вопросам международной безопасности, прошел на днях в Талине под патронажем Минобороны Эстонии.

"По задумке на нем должны обсуждаться вопросы глобального масштаба и выступать профессионалы. Ну, например, в сфере борьбы с терроризмом, незаконной миграцией, наркотрафиком. Особенно, если посмотреть, что творится на афганском треке, а также вспомнить о ситуации с беженцами на прибалтийских границах", - пояснила дипломат. Вместо этого, по ее словам, на мероприятии был организован семинар под названием "Страх и ненависть в России".

"Мне жаль эстонских граждан. Им за их же деньги обещали сделать что-то с международной безопасностью. А вместо этого организовали конгресс трубадуров", - заключила Захарова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.