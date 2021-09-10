Ульянов: РФ проголосует против в случае внесения в СУ МАГАТЭ резолюции с критикой Ирана

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия выступит против одобрения проекта резолюции с осуждением Ирана при голосовании на площадке Совета управляющих (СУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если такой документ будет представлен на рассмотрение. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

"Иллюзий быть не должно. В случае внесения на рассмотрение Совета управляющих [МАГАТЭ] проекта резолюции по Ирану Россия проголосует против", - написал он.

Постпред добавил, что нет необходимости во внесении резолюции, которая была бы не только бессмысленной, но и имела бы пагубные последствия для переговорного процесса по иранской ядерной сделке.

4 марта Ульянов сообщил, что Великобритания, Франция и Германия официально отказались выносить на голосование в СУ МАГАТЭ их проект резолюции с критикой Ирана. В иранском МИД заявили, что проект резолюции был отклонен благодаря усилиям Ирана, России и Китая.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД.