Захарова: вступление в силу конвенции по Каспию раскроет весь потенциал сотрудничества

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Вступление в силу подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволит в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в этом регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая онлайн на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума.

"Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех касающихся Каспия вопросов исключительно пятью странами. Вступление конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества", - сказала дипломат.

Она отметила, что формат взаимодействия прикаспийских государств на сегодня является одним из самых удачных примеров преодоления разногласий и поддержания баланса интересов в непростых геополитических условиях.

12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).