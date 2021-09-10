Эксперт: из всех предвыборных роликов предложения "Единой России" наиболее реализуемы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предвыборные ролики "Единой России" выделяются на фоне роликов других партий, участвующих в выборах в Госдуму, предложения единороссов наиболее реализуемы, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

"Нельзя сказать, что ролики у всех какие-то запоминающиеся. Безусловно, на первом месте стоят ролики "Единой России", потому что в них мы видим персон, которые пользуются абсолютной поддержкой и доверием со стороны населения. [Глава Минобороны РФ Сергей] Шойгу с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, конечно, делают эти ролики на порядок сильнее, чем ролик любой другой партии", - пояснил Данилин.

"У "Единой России" есть целая народная программа. Понятно, что эти предложения наиболее реализуемы, потому что они не популистские, глубоко продуманы", - подчеркнул эксперт.

По мнению Данилина, в ролике "Справедливой России - За правду" практически нет конструктивных предложений. Он привел в пример призыв партии ввести ежемесячный базовый доход в размере 10 тыс. рублей для каждого россиянина вне зависимости от возраста и трудового стажа. "Я много раз делал расчеты по бюджету, просто меня потрясает. Могу сказать, что это просто нереально. Ни один бюджет этого не выдержит, у нас нет доходов, чтобы это сделать. Как-то неправильно с такими предложениями выходить", - объяснил Данилин.

"Например, если говорить о предвыборном ролике КПРФ, то там непонятно, какой партии этот ролик. Он на таком позитиве сделан: счастливая старость, работа. Ровно то же самое может быть, например, у "Единой России". Плюс ко всему в концовке [лозунг] "Мы за сильную, справедливую, социалистическую Россию". Непонятно, за КПРФ или за "Справедливую Россию" голосовать-то будем", - уточнил Данилин.

Агитация в СМИ

Все 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов зарегистрированы для участия в выборах, получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступлений кандидатов в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, партии примут участие в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания, согласно закону, должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах появились 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций было возможно уже с 21 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.