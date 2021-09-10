Совместное заседание коллегии МИД России и Белоруссии пройдет в Москве в ноябре

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министерства иностранных дел РФ и Белоруссии проведут в ноябре в Москве совместное заседание коллегии, на котором планируется рассмотреть вопросы интеграции двух стран, а также координации в сфере контроля над вооружениями. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Макеем (глава МИД Белоруссии - прим. ТАСС) провести в ноябре совместную коллегию, мы ежегодно осуществляем такие мероприятия. В этом году она состоится в Москве", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

По его словам, "первым пунктом повестки дня будет вопрос о задачах, которые вытекают из внешнеполитической координации по итогам договоренности о создании союзных программ".

В пятницу на заседании Совета министров Союзного государства были одобрены 28 отраслевых программ интеграции РФ и Белоруссии.

"В самом ближайшем будущем мы также подготовим дополнительные пункты повестки дня для этого заседания коллегии, прежде всего в контексте наших действий в ООН и в контексте приближения в общих подходах в вопросах разоружения, контроля над вооружениями", - отметил Лавров. Он подчеркнул, что у двух ведомств "насыщенные планы". "Мы их будем реализовывать еще более уверенно", - заверил российский министр, объяснив, что такую возможность дают одобрение союзных программ и их утверждение на заседании Высшего государственного совета, которое планируется провести в ближайшее время.

Как подтвердил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заседание Высшего госсовета РФ и Белоруссии с участием президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко предварительно планируется провести 4 ноября.