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Песков: встречи Путина с лидерами стран ШОС на саммите в Душанбе пока согласовываются

По словам посла Ирана в России Казема Джалали, президент республики Эбрахим Раиси рассчитывает на полях саммита провести первую встречу с российским лидером

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Согласование двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина с другими лидерами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе пока продолжается. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Согласование двусторонних встреч еще продолжается", - сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова посла Ирана в России Казема Джалали, который ранее в пятницу сообщил, что президент республики Эбрахим Раиси рассчитывает на полях саммита провести первую встречу с Путиным.

Саммит ШОС состоится в Душанбе 16-17 сентября. В четверг спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил в интервью ТАСС, что на саммите лидеры стран - членов ШОС примут решение о начале приема Ирана в организацию.

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