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Медведев обсудил вопросы цифрового развития в Арктике с профильной комиссией СБ РФ

В мероприятии приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, а также руководители служб и ведомств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Об этом сообщает в пятницу секретариат замглавы Совбеза.

"На заседании межведомственной комиссии обсуждались вопросы цифрового развития, а также строительства необходимой инфраструктуры в Арктическом регионе", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, главы Минобрнауки, Минприроды, Минпромторга, Минвостокразвития, Минцифры, Минэнерго, руководители служб и ведомств.

Теги
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