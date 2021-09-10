Медведев обсудил вопросы цифрового развития в Арктике с профильной комиссией СБ РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Об этом сообщает в пятницу секретариат замглавы Совбеза.
"На заседании межведомственной комиссии обсуждались вопросы цифрового развития, а также строительства необходимой инфраструктуры в Арктическом регионе", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, главы Минобрнауки, Минприроды, Минпромторга, Минвостокразвития, Минцифры, Минэнерго, руководители служб и ведомств.