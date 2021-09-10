Центр общественного наблюдения за выборами будет круглосуточно работать в Тульском кремле

ТУЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Региональный центр общественного наблюдения (ЦОН) за ходом голосования на выборах губернатора Тульской области и депутатов Государственной думы с 16 сентября будет круглосуточно работать на базе выставочного зала Тульского кремля. Подключаться к любому из 573 избирательных участков региона, оборудованных видеокамерами, можно будет онлайн, сообщила в пятницу пресс-служба Общественной палаты региона.

"Впервые в регионе будет работать центр общественного наблюдения. Местом его расположения выбрали атриум Тульского кремля. <...> Выборы в Тульской области пройдут 17, 18 и 19 сентября. Центр общественного наблюдения начинает работу 16 сентября в круглосуточном режиме, двери ЦОН закроются, когда последний протокол на избирательных участках будет подписан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в центре смонтируют стену из видеомониторов и установят компьютеры для работы наблюдателей. Можно будет в режиме реального времени подключиться к любому из 573 избирательных участков Тулы и районов области, оборудованных видеокамерами, что составляет более половины от всех участков. "На одном из мониторов при желании можно запись "отмотать" назад. Такая возможность предусмотрена для того, чтобы решать спорные и непредвиденные ситуации, если такие произойдут во время голосования", - отметили в пресс-службе.

Доступ в центр будут иметь представители Общественной палаты, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченный по правам человека в регионе, общественные наблюдатели, представители СМИ, аккредитованные иностранные граждане. "Принять участие в работе центра общественного наблюдения также может каждый желающий. Для этого нужно за один день до предполагаемого визита сообщить о своем намерении по электронной почте", - добавили в пресс-службе.