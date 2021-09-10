Слуцкий заявил, что ЕС следует обратить внимание на заявления Киева по минским соглашениям

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз продолжает продлевать санкции в отношении россиян за якобы имевшее место нарушение территориальной целостности Украины, однако сам Киев игнорирует минские соглашения, Брюсселю стоит обратить на это внимание. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Совета ЕС о продлении антироссийских ограничений.

Глава комитета заметил, что сделано это было автоматически, "а ведь поводы для обсуждения есть". "Например, одним из них могли бы стать заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который недавно объявил, что Украина "снялась с крючка" минских соглашений. Тех самых, что направлены на сохранение целостности страны и прекращение конфликта в Донбассе", - написал Слуцкий.

"Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение "Минска-2" все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения", - отметил депутат.

Совет ЕС продлил в 15-й раз на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Как сообщил ранее сообщил источник ТАСС, утверждение продления антироссийских рестрикций проходило в Совете ЕС автоматически по письменной процедуре без обсуждения по существу.

В этот санкционный список входят более 170 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ, Луганской и Донецкой народных республик, и 48 юридических лиц, в первую очередь имеющих отношение к органам власти и силовым структурам этих республик. Всем фигурантам перечня запрещены въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе сообщества. Европейский бизнес не имеет права контактировать с внесенными в черный список лицами.