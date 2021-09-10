Небензя: Россия выступает за полное снятие блокады Йемена

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Жители Йемена остро нуждаются в гуманитарной помощи, необходимо полное снятие блокады этой страны. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Предметом особой тревоги остается тяжелое социально-экономическое положение в стране. Подтверждаем необходимость полного снятия морской, сухопутной и воздушной блокады Йемена, отмены ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во все районы страны, - сказал Небензя. - Йеменцы остро нуждаются в гуманитарной помощи, оказываемой на деполитизированной и недискриминационной основе".

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают также непрекращающиеся нападения на гражданские объекты. "Настоятельно призываем противоборствующие стороны к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к жертвам среди населения и разрушению невоенной инфраструктуры", - заявил постпред РФ.

Небензя подчеркнул важность оказания поддержки спецпосланнику ООН по Йемену Гансу Грюндбергу со стороны Совета Безопасности "в проведении сбалансированной линии в интересах скорейшего урегулирования".

"Рассчитываем, что по мере погружения во вверенный ему реферат он [Грюндберг] сможет, не затягивая, определить основные препятствия, мешающие сторонам вернуться за стол переговоров, и пути достижения мира в этой стране", - сказал постпред.

По словам Небензи, подспорьем для спецпосланника может служить также резолюция СБ 5983 и другие инициативы, включая обновленную российскую концепцию коллективной безопасности в регионе.