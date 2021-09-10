Лавров заявил, что Россия не будет зависеть ни от кого в обеспечении своей безопасности

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Москва на фоне спровоцированного Западом беспрецедентного обострения отношений стремится не зависеть ни от кого в обеспечении своей безопасности и проводит для этих целей широкое импортозамещение всего, что зависело от технологического диалога с западными странами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Запад, ведомый Соединенными Штатами, пошел на беспрецедентное обострение с Россией, вводятся абсолютно нелегитимные санкции, используются другие инструменты нечистоплотной конкуренции, наше развитие пытаются затормозить. Конечно, учитывая такой подход, мы в широком смысле занимаемся импортозамещением всего, что зависит или зависело от наших технологических отношений с Западом. Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких и оборонных технологий. Наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности и повседневной жизни", - указал глава дипведомства.

При этом, как отметил Лавров, российская сторона "не впадает ни в автаркию, ни в самоизоляцию, ни в конфронтацию". "Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе, без каких-либо ультиматумов, без диктата и опираясь на опыт переговорной дипломатии, поиска компромиссов, баланса интересов", - продолжил министр.

По его словам, если Запад будет готов придерживаться такого подхода в двустороннем взаимодействии, Россия "хоть завтра возобновит <...> отношения на обоюдовыгодной основе". "Но пока у нас нет и не может быть уверенности в надежности наших партнеров, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, критически важных отраслях нашей жизни и развития", - резюмировал Лавров.