В МИД РФ рассчитывают, что посольство США доложит в Вашингтон причину вызова их посла

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что посольство США в Москве сообщит в Вашингтон об истинной причине вызова главы американского диппредставительства Джона Салливана в МИД РФ. Об этом в пятницу написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова, - заявила Захарова. - Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства".

Ранее посольство США заявило, что Салливана вызвали в российское дипведомство для "обсуждения двусторонних отношений" и настроя главы американского государства Джо Байдена на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Салливан в пятницу посетил МИД РФ, где провел встречу с замглавы российского дипведомства Сергеем Рябковым. В МИД заявили, что высокопоставленный российский дипломат предъявил американскому послу доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела России.