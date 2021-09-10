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Смена власти в Афганистане
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Лавров: партнеры РФ предлагают провести встречу министров "пятерки" СБ ООН по Афганистану

Глава МИД РФ сообщил, что Россия также держит на столе предложение возобновить работу в московском формате по урегулированию в Афганистане

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Партнеры России выступили с инициативой провести встречу постоянных членов Совбеза ООН по Афганистану на уровне министров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Сейчас предлагают наши коллеги провести министерскую встречу пяти постоянных членов СБ ООН по Афганистану", - сказал он.

Министр добавил, что Россия также держит на столе предложение возобновить работу в московском формате по урегулированию в Афганистане. "Наш подход заключается не в том, чтобы провести конференцию, не важно с каким составом участников, но лишь бы она прозвучала в СМИ, а [в том, чтобы] собрать за одним столом всех тех, кто реально, а не на словах влияет на ситуацию в Афганистане, на различные политические силы в этой стране", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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