Лавров: глава МИД Израиля проработает вопрос признания сертификатов о вакцинации из России

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Яир Лапид на переговорах в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"У меня вчера был в гостях новый израильский министр иностранных дел, и я у него поинтересовался, говоря о туризме и вакцинах, почему они на днях приняли решение о том, что в Израиль свободно пускают иностранцев с сертификатами о вакцинации вакцинами, которые сертифицированы в Израиле и которые разрешены в ЕС. Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать", - сказал он.

Лапид 9 сентября находился в Москве с первым рабочим визитом с момента его назначения на пост главы МИД Израиля. Стороны обсудили ряд вопросов, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии, а также развитие двусторонних отношений.