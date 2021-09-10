Лавров заявил, что Россия не давала повода для охлаждения отношений с Норвегией

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия открыта для равноправного, честного и взаимовыгодного сотрудничества с Норвегией и не давала повода для охлаждения двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Но холодок ощущается, - признал он. - Это печально, потому что мы никакого повода для этого не давали. Мы всегда хотим с норвежскими соседями решать все вопросы мирно и обоюдовыгодно, как в 2010 году, когда мы подписали договор о разграничении пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Тогда нами была проделана очень большая работа, которая может служить примером того, как обе стороны нашли в себе силы совместными усилиями достичь баланса интересов и компромиссов".

"Мы открыты для сотрудничества, если это сотрудничество будет равноправным, честным и взаимовыгодным, и, конечно, мы не хотим, чтобы наши соседи, любые наши партнеры в отношении России принимали меры, которые содержат в себе риски для нашей безопасности", - добавил министр.

В этой связи глава МИД РФ обратил внимание на то, что в Норвегии, как и в Прибалтике, размещаются канадские, британские, немецкие бригады, хотя там принят закон, в соответствии с которым в стране не должно быть постоянного присутствия иностранных вооруженных сил. Но норвежское руководство нашло способ обойти этот запрет, ссылаясь на то, что войска НАТО присутствуют якобы на ротационной основе.

"У нас есть шероховатости в отношениях с Норвегией, которые обусловлены экономическими интересами, - констатировал Лавров. - В частности, по Шпицбергену они не очень охотно идут на консультации относительно того, как надо правильно применять международный договор по этому архипелагу от 1920 года. Но мы эти темы обсуждаем".

Коснувшись проявления неких симптомов похолодания в контактах между рядовыми гражданами Норвегии и России, которые прежде общались как добрые соседи, глава внешнеполитического ведомства объяснил это прежде всего возможными последствиями распространения коронавируса и выразил надежду, что "постепенно будет раскрываться все, что закрылось из-за пандемии". Во всяком случае, по его словам, визовые льготы для жителей приграничных районов обеих стран сохраняются, да и в гостеприимстве россиян и норвежцев сомневаться не приходится.