Лавров: развитие и благосостояние РФ должны сочетаться со стабильностью и достоинством

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стабильность и развитие в России не должны быть взаимоисключающими, национальное благосостояние должно сочетаться с уникально российским чувством национального достоинства. Такое мнение в пятницу высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Главное, чтобы стабильность и развитие не были на практике взаимоисключающими понятиями. Стабильность безусловно важна, потому что мы видим, как в некоторых странах постсоветского пространства стабильность приносится в жертву амбициям и желанию захватить власть, прийти к ней на основе каких-то обещаний. Во-первых, то, что можно делать больше и лучше, - это абсолютно очевидно, в любом деле любой человек может делать больше и лучше. Я согласен с теми, кто говорит, что нужно обещать то, что ты в состоянии выполнить. "Единая Россия" как наша ведущая политическая сила, конечно же, свою предвыборную программу выстраивает, прекрасно зная бюджетные возможности страны, прекрасно знает, какие перспективы. Как и любая другая фракция в Госдуме к этой информации имеет полный доступ, прекрасно знает, какие возможности есть, не будет обещать невыполнимого", - отметил он.

Россия пережила период в первые постсоветские годы, когда в банках и высоких кабинетах сидели западные "советники, которые определяли наши действия", напомнил Лавров. "В отличие от других стран постсоветского пространства, все-таки у россиян какое-то особое чувство национального достоинства, и достоинство должно сопровождаться достатком в семье. Сочетание этих двух вещей будет оптимальным. К этому правительство и президент точно совершенно стремятся, видят эту задачу как никто другой и хотят ее решать", - сказал он.

Лавров добавил, что каждая предвыборная кампания "подталкивает любую партию к тому, чтобы она еще глубже осознала свою ответственность". "Я считаю, что это полезно. Выбирать будут люди все равно. Люди хотят большего развития. Люди, я убежден, не хотят "майданов", цветных революций, абсолютно точно не хотят, чтобы наши внутренние, не только внешние, но и внутренние дела определял какой-то дядя из-за границы", - подчеркнул он.

По его словам, важнейшее значение для РФ имеют меры поддержи регионов России, в частности регионов Дальнего Востока и восточной Сибири. Он отметил, что "регионы живут совсем не так, как Москва". "Я езжу по стране, очень люблю, помимо деловых поездок, люблю Алтай, где стараюсь отдыхать на горных реках. Я вижу, как живут провинциальные города и села. То, что интересы регионов, очевидно, выдвигаются на передний план в качестве приоритетных планов в повестке президента и правительства, - это факт. Правительство уже подготовило целую серию мер, которые будут оформлены в ближайшее время и точно будут поддержаны регионами", - отметил он.

Россия - страна возможностей

Лавров отметил, что Россия должна развивать такие проекты, как "Россия - страна возможностей", "Лидеры России". "С этого года действует международный трек. Меня попросили его курировать. Я проводил онлайн-встречу. Больше 10 тыс. заявок в этот проект из 150 государств. Если брать Россию, там сотнями тысячами исчисляются заявки. Конечно, амбициозные молодые люди интересуются такими возможностями. Сейчас можно говорить "социальный лифт", но это возможность определиться с профессией, повысить знания, стимул к тому, чтобы осваивать вещи, которые тебе нравятся. Я двумя руками за это", - отметил Лавров.