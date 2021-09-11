Медведев назвал особо важным углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом представляет особую важность, но для этого американцам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в субботу в интернет-издании "Газета.ру".

По его словам, Москва всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом.

"Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом. Однако для этого нашим партнерам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности", - подчеркнул Медведев, чья публикация посвящена 20-й годовщине трагедии 11 сентября и американской операции в Афганистане.

По словам зампреда СБ РФ, "ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить" проблему терроризма. "Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло, - уверен Медведев. - Двадцать лет неудавшейся интервенции США в Афганистане - достаточный срок, чтобы задуматься об этом".

По его словам, за эти 20 лет терроризм "никуда не исчез", причем "очевидно, что это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества".

"Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит - необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками", - заключил Медведев.