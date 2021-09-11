На площадке АЭС "Куданкулам" в Индии прошло досрочное голосование в Госдуму РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 50 человек приняли в субботу участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ, которое прошло на площадке строительства АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-консул Генконсульства России в Ченнаи Алексей Тарасов.

"В голосовании приняли участие 56 российских граждан, это 100-процентная явка. Хочу отметить содействие Росатома, который помог нам в организации этого важного мероприятия. Началось голосование в 11:00 по индийскому времени (08:30 мск) и завершилось в 15:00 (12:30 мск)", - сказал Тарасов.

В голосовании приняли участие российские специалисты и члены их семей, отметил собеседник агентства. АЭС "Куданкулам" сооружается на юге Индии при технической помощи РФ.

Как ранее сообщил ТАСС советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, четыре участка будут открыты в разных районах Индии во время выборов депутатов Государственной Думы РФ 19 сентября 2021 года: в Нью-Дели (на территории Торгового представительства РФ), в Генконсульстве России в Мумбаи, в Генконсульстве России в Калькутте и в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Ченнаи. Кроме того, организуются несколько выездных голосований в районы, где проживает большое число россиян. Бабушкин добавил, что у российского посольства уже есть опыт проведения таких мероприятий в условиях пандемии - в прошлом году в Индии был успешно проведен референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, который также прошел в четырех городах - Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутте, и в котором в общей сложности приняли участие более 540 российских граждан.