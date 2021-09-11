Лавров: РФ ожидает, что Конституционный комитет Сирии в ближайшее время возобновит работу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что работа сирийского конституционного комитета возобновится в ближайшем будущем. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы информировали партнеров о нашей работе и по двусторонним каналам с Дамаском, и в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана, а также на женевской площадке, где, мы рассчитываем, возобновится в самом ближайшем будущем работа конституционного комитета с участием делегаций правительства и оппозиции", - сказал он.

"Подчеркнули мы также необходимость предоставления сирийцам гуманитарного содействия, помощи в восстановлении разрушенной войной гражданской инфрастуктуры без политизации этой темы", - добавил Лавров. По его словам, именно такого подхода требует недавно принятая резолюция Совета Безопасности ООН 2585, которая постановила прекратить блокирование поставок гуманитарной помощи в Идлиб через Дамаск, а также начать реализацию проектов восстановления инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, жилья, водоснабжения.

Предыдущая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии состоялась в январе этого года в Женеве.