Лавров: решение проблемы афганских беженцев требует усилий всех вовлеченных стран

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Решение проблемы беженцев из Афганистана требует усилий всех вовлеченных в ситуацию стран, прежде всего тех, которые допустили нынешний гуманитарный кризис в этом государстве. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Гуманитарные последствия произошедшего весьма и весьма тяжелые, у нас есть общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения. Мы подчеркнули необходимость скорейшего решения этой проблемы. Для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - сказал министр.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.