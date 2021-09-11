Лавров: РФ и Катар заявили о необходимости запуска палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Катар подчеркивают необходимость возобновления прямых палестино-израильских переговоров для достижения всеобъемлющего урегулирования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы сошлись во мнении, что в условиях нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран палестинская проблема не должна отходить на второй план. Это наша принципиальная позиция, мы ее с катарскими и другими арабскими друзьями неизменно отстаиваем. Подтвердили необходимость консолидации усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего урегулирования", - сказал он.

По словам министра, стороны также затронули положение дел в зоне Персидского залива. "Россия выступает за то, чтобы в этом стратегически важном районе формировалась конструктивная, объединительная повестка дня, и выступаем за создание здесь коллективных механизмов реагирования на различные риски и угрозы с участием всех вовлеченных государств, - указал он. - Мы условились продолжать консультации по этой тематике с учетом известных российских инициатив, в частности подготовленная нами обновленная концепция коллективной безопасности в зоне залива была распространена недавно в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН".