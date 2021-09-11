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Единый день голосования

Пискарев заявил, что россиян за рубежом активно склоняют использовать "Умное голосование"

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметил, что к агитации привлечены бывшие сотрудники структур, признанных экстремистскими на территории России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила, что среди россиян, живущих за рубежом, ведется активная политическая агитация, связанная с использованием приложения "Умное голосование". Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссия располагает данными об активной агитационной кампании, которая сейчас проводится с использованием указанных программ, среди россиян, временно находящихся или проживающих за границей. К агитации привлечены некоторые активисты диаспор и бывшие сотрудники структур, признанных экстремистскими на территории России", - приводятся его слова в субботу в Telegram-канале комиссии.

Роскомнадзор установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения "Умное голосование", в основном происходят из США, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Радио России". Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование", так как тот связан с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПискарев, Василий Иванович
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