Захарова: дипломаты США четко осознают ситуацию со вмешательством Америки в выборы в РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Версия американских дипломатов в Москве о причинах вызова посла США Джона Салливана в МИД РФ доказывает, что они прекрасно осознают положение дел в ситуации со вмешательством Вашингтона в российские выборы. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее посольство США заявило, что Салливана вызвали в российское дипведомство в пятницу для "обсуждения двусторонних отношений" и настроя главы американского государства Джо Байдена на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. "Я не знаю, входило ли это в план, просчитано ли это было, ошибочно ли, но мне кажется, что тот пресс-релиз, который дало посольство Соединенных Штатов Америки по итогам вызова посла Салливана в министерство иностранных дел, стал жирнейшим доказательством того, что они все прекрасно понимают. Дело в том, что они вообще не упомянули, зачем посол США был вызван в МИД. Они сказали, что он туда приехал обсуждать двусторонние вопросы", - отметила Захарова.

"Мы, конечно, понимаем, что можно как угодно демагогически это все описывать, но вызван он был конкретно по ситуации вокруг вмешательства в наши электоральные процессы", - подчеркнула представитель МИД РФ. В этом контексте Захарова обратила внимание на то, что, по информации Роскомнадзора, IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения "Умное голосование", в основном происходят из США. "Разработчики приложения "Умное голосование" в том числе, эти компании не просто связаны с США, они связаны с Пентагоном", - подчеркнула дипломат.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование" из-за его связи с экстремистской организацией. В ведомстве уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.