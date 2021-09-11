Посол РФ не удивлен сообщениями о том, что ВС США ошиблись с целью для авиаудара в Кабуле

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что не удивлен появившимися сообщениями газеты New York Times о том, что американские военные могли совершить ошибку при выборе в Кабуле цели для удара беспилотника по террористам, в результате чего погибли невинные люди, так как за время присутствия США в стране было много случайных гражданских жертв.

"Меня эти сообщения не удивили, потому что очень много здесь было за двадцать лет случайных гражданских жертв. Собственно говоря, это одна из причин того, что афганский народ, насколько мы знаем и насколько нам говорят сами простые афганцы, не сожалел по поводу ухода американцев", - сказал он эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Согласно опубликованному в пятницу расследованию New York Times, американские военнослужащие могли ошибиться при выборе в Кабуле цели для удара с воздуха. Ссылаясь на видеоматериалы и интервью с коллегами и родственниками водителя автомобиля, по которому ВС США нанесли авиаудар, газета указывает, что им был 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI), базирующейся в штате Калифорния. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами, так как Ахмади хорошо относился к США и рассчитывал получить там убежище. Газета считает, что полученная ее журналистами информация "подвергает сомнению версию событий", на которой настаивает американская администрация.

Удар ВС США в Кабуле

По данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил ранее представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят ее. Каких-то результатов расследования американское оборонное ведомство так и не представило. При этом в Пентагоне указали, что на месте инцидента произошли сильные вторичные взрывы, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. Как утверждал в начале сентября официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США не сомневаются, что в уничтоженном ударом беспилотника автомобиле находились террористы "Исламского государства", готовившие теракт в аэропорту.