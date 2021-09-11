Посол РФ в Кабуле считает, что талибам "не до церемонии инаугурации"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) понимает, что сейчас не время для проведения церемонии инаугурации временного правительства Афганистана, поскольку необходимо решать слишком много проблем, накопившихся внутри страны. Об этом заявил в субботу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Дипломат также отметил, что талибы не планировали проводить церемонию инаугурации 11 сентября. "Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. Когда в СМИ появились вот эти сообщения [об инаугурации 11 сентября], мы позвонили талибам и спросили: а что, все-таки будет? Они сказали, нет, - сказал посол. - Насколько я понимаю, и эти сигналы нам давали талибы, потому что первоначально у них были планы проведения инаугурации, но в самом общем таком плане, им не до фанфар, слишком много работы, слишком много авгиевых конюшен надо расчищать".

Жирнов добавил, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана. Посол также обратил внимание на то, что при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани три четверти бюджета государства формировались за счет западной помощи.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.

В пятницу член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани заявил, что церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.