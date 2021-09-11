Захарова: информация о вмешательстве компаний США в выборы в РФ не стала неожиданностью

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вызов посла в Москве Джона Салливана в российское внешнеполитическое ведомство 10 сентября по теме вмешательства американских компаний в российские выборы стал ожидаемым итогом политики США по сдерживанию России, в том числе в киберпространстве. Такое мнение высказала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Она [информация о вмешательстве США в выборы в РФ] не является каким-то открытием, это логика США, - отметила дипломат. - Это все было давным-давно подготовлено в виде различных возможностей, которые должны были быть приведены в действие в нужный момент. В СМИ широко доступны данные, какое количество средств выделяется на американские спецслужбы. Америка провозгласила нашу страну не соперником, уж точно не другом, а той страной, против которой они должны наращивать свои ресурсы по целому ряду направлений. Киберсреда преподносилась весьма рельефно. Конечно, все это преподносилось в качестве контрмер на действия российских хакеров, но так как русских хакеров никто никогда не видел, материалов на этот счет нет, понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы обозначены в качестве планов и на это выделяются огромные деньги".

"Когда мы об этом говорили систематически, почему-то никто из тех, кто сегодня удивляется, не обращал на это внимания. Но в этом и есть ключ, почему они сейчас находятся в таком шоковом состоянии. Если не слушать и не слышать, то, действительно, станет большим сюрпризом такая информация", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила, что Роскомнадзором было установлено, что разработчики сервиса "Умное голосование" "так или иначе связаны с Пентагоном", а США - "самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок" приложения. По ее словам, американской стороне были изложены доказательства, что с территории США с использованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-гигантами, происходит вмешательство в российские электоральные процессы.

Посол в Москве Джон Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.