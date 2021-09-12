Захарова назвала "прогрессирующей болезнью" эксперименты Запада по выбору детьми гендера

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Страны Запада под видом прогресса и свободы пытаются навязывать свое "извращенное мышление", пропагандируя эксперименты на детях по их выбору гендера. Об этом говорится в статье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной в воскресенье на сайте "Российской газеты".

Она обратила внимание на сообщения австралийских СМИ о том, что власти штата Новый Южный Уэльс захотели разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер. Кроме того, дипломат привела несколько примеров из Дании, Шотландии и Англии, где власти также тем или иным образом навязывают детям самостоятельный выбор своей половой принадлежности. "Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства - продукция массовой культуры", - отметила Захарова.

"Нам говорят, что это прогресс. Звучит вроде бы позитивно, потому что нас приучали к неправильному толкованию этого слова. Прогресс - не движение к лучшему. Прогресс - это развитие процесса, - указала дипломат. - А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание - "прогрессирующая болезнь". Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности".

По словам Захаровой, Запад производит данные эксперименты целенаправленно и скоординированно. "Мы имеем дело с новым типом политической концепции - ультрабиополитикой. Это не первая попытка. С человечеством такой эксперимент пытались провести адепты нацистской евгеники. Нацисты измеряли черепа и носы, хотели вывести нового человека, - подчеркнула она. - Нынешний либеральный Левиафан пошел дальше. Задача еще более человеконенавистническая - не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами еще не потешалось".

"На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За "радужными перспективами раскрепощения" скрывается извращенное, уродское мировоззрение. Нам продают это как борьбу с гомофобией и лекарство от страданий, но это настоящая война с остатками личной свободы, порабощение человека с детства под дулом либеральной диктатуры", - заключила Захарова.