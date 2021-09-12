В Таиланде десятки россиян посетили досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму

ПАТТАЙЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Досрочное выездное голосование на выборах депутатов Госдумы завершилось в воскресенье в курортном городе Паттайя. Как убедился корреспондент ТАСС, на территории гостиницы Royal Cliff, где проходили выборы, соблюдались все эпидемиологические меры в условиях пандемии коронавируса.

"В течение дня выборы посетили десятки людей, проживающих на территории провинций Чонбури и Районг, - рассказал агентству сотрудник российского посольства. - Общее количество проголосовавших будет известно после завершения голосования, которое 19 сентября пройдет в Бангкоке на территории российского посольства и в генеральном консульстве на острове Пхукет". Накануне досрочное выездное голосование прошло на острове Самуи.

По имеющейся у посольства информации, на территории Таиланда в данный момент проживают около 10 тыс. российских граждан, из них порядка 3 тыс. на острове Пхукет. Как заявлял в беседе с российскими журналистами посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, после начала пандемии многие россияне покинули королевство.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, находящиеся в настоящее время в Таиланде и достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок. При себе им необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.