Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в двух городах Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Выездное досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ прошло в воскресенье в городах Тривандрум и Ришикеш в Индии.

Как сообщил ТАСС вице-консул генконсульства РФ в Ченнаи Алексей Тарасов, в Тривандруме голосование прошло в Российском центре науки и культуры при поддержке почетного консула РФ Ратиша Наира. "Всего проголосовало 15 человек. Это были люди самого разного возраста, находящиеся в настоящий момент в Южной Индии, среди проголосовавших даже была российская гражданка 74 лет", - рассказал Тарасов.

В Ришикеше участие в голосовании приняли два человека. "Всего двое россиян приняли участие в голосовании в Ришикеше, в котором традиционно собираются поклонники йоги, в том числе из нашей страны", - сказал ТАСС советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин. "Для нас главным было создать условия для желающих отдать свой голос. Мы провели работу по информированию россиян через местные СМИ и на всех информационных ресурсах посольства, рассчитывали, что могут прийти проголосовать несколько десятков человек", - отметил собеседник агентства.

Во время выборов депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года в Индии будут открыты четыре участка: в Нью-Дели (на территории торгового представительства РФ), в генконсульствах России в Мумбаи и Калькутте, а также в Российском центре науки и культуры в Ченнаи. Кроме того, организуются несколько выездных голосований в районы, где проживает большое число россиян.