Генконсул РФ в Нью-Йорке призвал к единству мирового сообщества в борьбе с терроризмом

БАЙОНН (штат Нью-Джерси), 12 сентября. /ТАСС/. Терроризм за 20 лет с атаки на Всемирный торговый центр только набрал силу, и для победы над этим злом необходимо единство международного сообщества. Об этом заявил в воскресенье генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, выступая на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября.

Мероприятие проходит у мемориала "Слеза скорби", созданного российским скульптором Зурабом Церетели. Он установлен на месте, откуда прежде были видны башни Всемирного торгового центра.

"Не секрет, что американо-российские отношения далеки от идеальных, - сказал он. - Но это вовсе не значит, что у нас нет общих интересов, общих ценностей, общей памяти. И этот мемориал стал одной из составляющих нашей общности".

По словам дипломата, "такие примеры солидарности способствуют укреплению общности наших народов и перед лицом глобальных вызовов". "К нашему общему сожалению, международный терроризм за прошедшие годы только набрал силу. Ни одна страна не застрахована от этого зла, ни одна, даже самая сильная держава не в состоянии побороть его в одиночку, - продолжил он. - Поэтому достижение единства мирового сообщества в противостоянии международному терроризму, являющемуся общей угрозой человечеству - наша важнейшая, безотлагательная и - главное - совместная задача".

Овсянников указал, что был дежурным дипломатом в посольстве РФ в Вашингтоне 11 сентября 2001 года. "Я помню каждую минуту этого и всех последовавших дней - тысячи телефонных звонков, сообщений электронной почты, обращений на наш сайт, - отметил он. - Россияне и наши соотечественники со всего мира просили нас не только передать Америке слова сочувствия, но и предлагали свою помощь, выражали немедленную готовность протянуть народу США руку поддержки".

Жить в мире - общая цель

В торжественной церемонии приняли участие представители США. "Не будет справедливости без правды о событиях 11 сентября. Спасибо российским друзьям за этот замечательные подарок", - сказал бывший аналитик Агентства США по национальной безопасности Кирк Вайб.

Другой участник церемонии, мэр Байонна Джеймс Дэвис во время теракта 11 сентября работал в экстренных службах и вместе с сослуживцами в течение нескольких месяцев занимался ликвидацией последствий трагедии. "Мир объединился перед лицом терроризма, теракта против невинных людей. Я не могу переоценить Зураба Церетели. Не важно, в какой стране вы живете, наша общая цель жить в мире, растить детей. Нам надо оставаться в стороне от политических различий, нельзя разрушать то, что есть", - сказал он.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.