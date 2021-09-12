Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва призывает участников венского процесса как можно скорее возобновить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

"Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД. Надеемся вскоре увидеть [заместителя генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике] Мору и других коллег за столом переговоров", - написал он.

Ульянов добавил, что Россия приветствует результаты поездки генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления ядерного соглашения в его первоначальном виде, что подразумевает снятие санкций США с Ирана, выполнение ядерных обязательств Тегераном, возвращение США в сделку. Наработка в Иране оружейного урана является нарушением условий сделки.