Песков: лидеры России и Белоруссии заинтересованы в добрых отношениях с ЕС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Евросоюзом, но на это также нужна политическая воля Брюсселя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций, - сказал Песков. - Но танго можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля".