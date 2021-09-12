Песков считает, что союзные программы РФ и Белоруссии принесут пользу обеим странам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Союзные программы, согласованные Россией и Белоруссией, принесут пользу обоим государствам, стороны в данном случае находятся в положении win-win situation. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это win-win situation, то есть выигрывают обе страны. Поэтому скептики, которые говорят о том, что кто-то кого-то пытается поглотить, а кто-то оказывается в положении подопечного, они абсолютно по сути своей не правы. Вся критика - это не что иное, как проявление недоброжелательности, с которой мы с вами часто сталкиваемся", - сказал Песков.

По его словам, "конечно, недоброжелателей хватает и у Белоруссии, и у России". "Не просто недоброжелателей, у нас и врагов тоже хватает, причем врагов, которые не сидят сложа руки", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что переговорам президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко (они состоялись 9 сентября в Кремле) предшествовал долгий этап обсуждения, согласования дорожных карт, союзных программ между странами. "На протяжении нескольких лет шла напряженная работа над этими документами", - уточнил Песков. - Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, взаимодействия в очень важных для народов двух стран областях, прежде всего - это экономика".