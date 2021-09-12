Посол РФ в США: контртеррористическое сотрудничество стран может спасти сотни жизней

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Совместная работа России и Соединенных Штатов против терроризма может спасти сотни жизней людей. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своем обращении к участникам церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, которая прошла в воскресенье в городе Байонн (штат Нью-Джерси) у мемориала "Слеза скорби", созданного российским скульптором Зурабом Церетели.

"Как неоднократно отмечали [президент России] Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, сотрудничество в области контртерроризма отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона. Взаимодействие на данном направлении способно спасти сотни жизней людей", - говорится в обращении посла, опубликованном на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

Антонов отметил, что деление террористов на "хороших" и "плохих" недопустимо, а в борьбе с терроризмом "нет места беспечности и двойным стандартам".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.