В Греции завершилось досрочное голосование российских граждан на выборах в Госдуму

АФИНЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование российских граждан на выборах в Госдуму завершилось в Греции. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Афинах.

Выездное досрочное голосование было проведено 4 сентября в городе Патры (полуостров Пелопоннес) в конференц-зале Нового порта, 5 сентября - в городе Лариса (Центральная Греция) в местном культурном центре, 11 сентября - в городе Керкира (остров Корфу) в здании почетного консульства России и 12 сентября - в городе Ретимно (остров Крит), тоже в здании почетного консульства РФ, сказал дипломат.

В день выборов депутатов Госдумы восьмого созыва 19 сентября в Греции будут открыты два избирательных участка. В Афинах избирательный участок №8077 будет организован в Российском центре науки и культуры, а в северной греческой столице - городе Салоники - участок №8078 будет действовать в помещении генерального консульства России.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск) без предварительной записи. Избиратели включаются в список по факту явки на участок. Выборы осуществляются по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Граждане России, проживающие в Греции, приписаны к Калининградскому округу №97, отметили в диппредставительстве.

В выборах имеют право участвовать граждане России, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или любой документ, его заменяющий, в том числе заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

Посольство РФ отметило, что во время выборов будут приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.