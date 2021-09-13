Лавров и госсекретарь Сан-Марино обсудят борьбу с пандемией и двусторонние отношения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с государственным секретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, который посетит Москву с рабочим визитом.

Встреча станет второй для Лаврова и Беккари. Первая состоялась в феврале 2020 года на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В 2019 году Лавров посетил Сан-Марино с первым официальным визитом в истории двусторонних дипломатических отношений, установленных в 1983 году.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на переговорах планируется обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества Москвы и Сан-Марино, а также международную повестку.

Двусторонние отношения

Одной из основных тем, которую затронут Лавров и Беккари, станет сотрудничество в борьбе с пандемией. В феврале 2021 года власти Сан-Марино заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", что позволило уже к маю не только иммунизировать местное население, насчитывающее более 30 тыс. человек, но и запустить вакцинный туризм.

Несмотря на признание Еврокомиссией ковид-сертификатов Сан-Марино, жителям республики, по большей части привитым "Спутником V", необходимо будет сделать третью дозу прививки, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) до 15 октября, чтобы получить "грин-пасс" для посещения музеев, театров, ресторанов и культурных мероприятий на территории Италии. По словам главы Минздрава республики Роберто Чаватты, ЕМА до сих пор не одобрило "Спутник V" по политическим причинам.

В МИД РФ накануне встречи отметили, что Россию и Сан-Марино связывают давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Между двумя странами поддерживается регулярный диалог по двусторонним вопросам и международной проблематике", - сообщили в дипведомстве.

Международная повестка

Лавров в 2019 году на переговорах с бывшим госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Николой Ренци подчеркнул, что Россия с уважением относится к прагматичному и взвешенному внешнеполитическому курсу Сан-Марино, а также самостоятельности при принятии решений по международным вопросам. По словам главы МИД РФ, Россия ценит, что Сан-Марино не присоединилось к антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом, США и рядом других стран.

Как указали в дипведомстве, Лавров и Беккари на переговорах планируют также обсудить ситуацию в Афганистане, взаимодействие в общеевропейских организациях и структурах ООН и отношения России с европейскими государствами.