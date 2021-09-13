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Единый день голосования

Охват видеонаблюдением на выборах в Приморье составит свыше 80% избирателей

Единый день голосования пройдет в течение трех дней

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Охват избирателей в Приморском крае видеонаблюдением в дни выборов составит более 80%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

"Никогда еще не был таким широким охват видеонаблюдением на всех избирательных участках. Более 80% избирателей, голосующих на избирательных участках, попадут в это видеонаблюдение. Остальные участки будут охвачены средствами видеофиксации", - сказал Охотников.

Он уточнил ТАСС, что для этого в Приморье выбирались наиболее крупные избирательные участки для оснащения онлайн-видеонаблюдением. В Приморье, как и в других регионах, будет функционировать центр наблюдения. В нем любой желающий сможет присутствовать и убедиться в том, как происходит процесс наблюдения. Там также будут представители Общественной палаты, средств массовой информации, кандидаты политических партий.

"Сейчас у нас последний день, когда кандидаты, политические партии, Общественная палата могут представить списки наблюдателей в территориальные избирательные комиссии. Но мы ожидаем максимальный охват, потому что <…> Общественная палата закрывает все избирательные участки, насколько мне известно, Приморского края. Плюс, конечно же, политические партии заинтересованы в наличии своих представителей на избирательных участках в течение этих дней голосования", - отметил зампредседателя регионального избиркома.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября будут проходить выборы в Госдуму восьмого созыва, и одновременно - прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В том числе депутатов законодательного собрания будет выбирать и жители Приморья.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПриморский край
Единый день голосования
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